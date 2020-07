Migranti: Italia-Francia, condivisione su proposte da portare in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli altri temi affrontati con il ministro Darmanin anche quello del contrasto al terrorismo, con le azioni messe in campo dalla Francia contro il fenomeno della radicalizzazione. “La questione della lotta al terrorismo continua a rappresentare una priorità”, ha sottolineato a questo proposito il ministro Lamorgese, “occorrono dunque azioni congiunte, in grado di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi, anche per anticipare le minacce riconducibili a forme di radicalizzazione violenta”. “La Francia e l'Italia sono di fronte a numerose sfide comuni: l'immigrazione irregolare, la criminalità organizzata, il terrorismo - ha dichiarato a sua volta il ministro Darmanin - . A ciò si aggiunge oggi la crisi sanitaria e le sue conseguenze sulla gestione delle nostre frontiere. Fedeli alla nostra storia, abbiamo voluto riaffermare la nostra volontà di lavorare insieme per affrontarle. Facendo seguito agli impegni presi al vertice italo-francese di Napoli, ci siamo accordati per implementare un'agenda ambiziosa per rafforzare la nostra cooperazione bilaterale. Siamo inoltre convinti della necessità di lavorare insieme per portare le nostre priorità comuni ad un livello europeo. Condividiamo in particolare lo stesso parere sulla necessità di dotarci di un nuovo quadro in materia di asilo e di immigrazione. Lavoreremo per questo nei prossimi mesi, in stretta relazione con i nostri partner europei”, è l’impegno manifestato dal titolare dell’Interno francese. (Com)