Sanità: Zingaretti, grave la rottura delle trattative tra parti sociali su settore privato

- Per il presidente della Regione Lazio e segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, è "grave la rottura delle trattative tra le parti sociali" per quanto riguarda la pre-intesa sul rinnovo del contratto dei lavoratori nell'ambito della sanità privata "soprattutto in questa fase". In un tweet Zingaretti scrive: "Ora è necessario trovare presto un accordo nel rispetto della pre-intesa e rivedere a livello nazionale le regole di accreditamento". (Rer)