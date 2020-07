Usa: Camera approva nuovo maxi-piano economico da 1.300 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Rappresenti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti da 1.300 miliardi di dollari per l'anno fiscale 2021. Lo riporta il sito "The Hill". Il maxi-piano economico riguarda i settori della difesa, l'occupazione, la sanità, i servizi sociali e l'energia, tra gli altri. Più della metà dei fondi sono finiti al Pentagono, con un aumento dei salari del tre per cento per i militari, e l'acquisto di 91 nuovi caccia F-35 e nove nuove navi della Marina militare. I Democratici hanno spinto per l'inclusione nel pacchetto una spesa significativa per le questioni relative al Covid-19, inclusi nove miliardi di dollari in finanziamenti di emergenza per i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). La parte relativa all'energia e all'acqua aumenta i fondi per l'energia rinnovabile. Altre parti del pacchetto hanno finanziato le misure per la messa in sicurezza delle elezioni locali e nazionali, per un ammontare di 500 milioni di dollari. La legge approvata dal Congresso blocca inoltre un regolamento dell'amministrazione Trump che vietava agli immigrati senza documenti di accedere alle case popolari, e impone le mascherine sui trasporti pubblici a livello nazionale. (Nys)