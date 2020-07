Polonia, raggiunto l'accordo politico che apre le porte all'invio di mille militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e la Polonia hanno "politicamente concordato" un'intesa di cooperazione militare che apre la strada allo spiegamento di mille soldati statunitensi nel paese dell'Europa orientale. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa polacco in un comunicato stampa. "Ciò faciliterà l'ulteriore approfondimento della cooperazione militare, compreso l'aumento della presenza di soldati statunitensi in Polonia. Presto, dopo che il lavoro di redazione sarà terminato, verrà firmato il contratto”, si legge nella nota. "Il rafforzamento della presenza delle truppe statunitensi in Polonia riguarda non solo le unità da combattimento, ma anche lo sviluppo di capacità specifiche nel campo della ricognizione, del comando o dell'adozione di forze aggiuntive in caso di emergenza. Ciò introduce una nuova qualità della presenza militare statunitense sia in Polonia che nell'intera regione", riferisce la nota.Secondo quanto riferisce il ministero della Difesa polacco, Poznan sarà sede del comando di divisione avanzata e del gruppo di supporto alle forze Usa, mentre a Drawsko Pomorskie avrà sede il quartier generale del Centro di addestramento al combattimento per uso congiunto da parte delle Forze armate polacche e statunitensi. Wroclaw-Strachowice è stata invece designata come sede della base aerea di carico e scarico del'Aeronautica statunitense. Lask ospiterà invece uno squadrone di droni dell'Usaf. A Powidz vi sarà invece il quartier generale della Combat Aviation Brigade, un battaglione di supporto logistico di combattimento e una struttura di forze speciali. Lubliniec ospiterà a sua volta un'altra struttura di forze speciali statunitense. Infine Zagan/Swietoszow ospiterà una squadra di combattimento delle brigate corazzate.Ieri, il ministro della Difesa della Polonia, Mariusz Blaszczak, ha accolto con soddisfazione la rinnovata promessa da parte degli Stati Uniti di spedire nuovi soldati in territorio polacco. Lo ha fatto su Twitter, dove ha scritto che "ci saranno più soldati Usa in Polonia e che il Paese "ospiterà il più importante comando militare statunitense nella regione". Blaszczak si è così espresso dopo che il 29 luglio il segretario per la Difesa Usa, Mark Esper, ha annunciato il ritiro di circa un terzo delle 36 mila truppe statunitensi stazionate in Germania. Circa 5.600 delle 11.900 che verranno ritirate saranno inviate in altri Paesi Nato in Europa, Polonia inclusa. Esper ha "riaffermato i nostri precedenti accordi e ha indicato la possibilità di un ulteriore aumento del numero di militari statunitensi in Polonia", ha proseguito il ministro della Difesa. Tuttavia nella nota diffusa oggi, il ministero della Difesa polacco non ha rivelato se i militari statunitensi saranno riassegnati dalla Germania.Durante una sua visita a Washington nel giugno del 2019, il presidente polacco, Andrzej Duda, e quello statunitense Donald Trump hanno sottoscritto una dichiarazione con cui Washington si è impegnata a inviare circa mille nuovi militari in territorio polacco. Un accordo per rafforzare la cooperazione nella difesa è stato poi firmato dai due capi di Stato nel settembre 2019. All'epoca la Polonia si era impegnata a individuare possibili siti nei quali collocare nuove truppe Usa. La "vitale alleanza" tra i due Paesi in tema di Difesa è stata ribadita da una nuova visita di Duda alla Casa Bianca a fine giugno 2020.La riduzione del contingente degli Usa in Germania interesserà le basi di Vilseck, Grafenwoehr e Wildflecken in Baviera, nonché Spagndahlem in Renania-Palatinato. Inoltre, il Comando degli Stati Uniti per l'Europa (Eucom) verrà trasferita da Stoccarda a Mons, in Belgio, dove ha sede il Quartier generale supremo delle forze alleate della Nato in Europa (Shape). Allo stesso tempo, a lasciare Stoccarda potrebbe essere anche il Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom). Secondo quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, gli Stati Uniti ridurranno il proprio contingente in Germania di 11.900 unità, da 34.500 a 22.600 effettivi. Questo ritiro parziale avrà evidenti ricadute sull'economia che gravita intorno alle installazioni militari degli Usa in territorio tedesco. In particolare, presso la base aerea di Spangdahlem è di stanza il 52mo squadrone caccia dell'aeronautica degli Stati Uniti, con i 20 F-16 Fighting Falcon del 480mo stormo e quattromila militari. Inclusi i parenti del personale, nella base vivono e lavorano circa 11 persone. Presso il sito, la base aerea di maggiore importanza per gli Usa in Europa, sono impiegati oltre 800 tedeschi. Secondo il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Eseper, il 480mo stormo caccia verrà dislocato presso la base di Aviano “per essere più vicino al Mar Nero” come strumento di deterrenza contro la Russia.Presso il centro di addestramento di Grafenwoehr, il più vasto della Nato in Europa, e nella vicina base di Vielseck, gli Stati Uniti dispiegano più di 10 mila militari. Per la “Sueddeutsche Zeitung”, si tratta di “un importante fattore economico” per la regione, con tremila abitanti impiegati dalle Forze armate degli Usa o dai loro fornitori. A Grafenwoehr ha sede il Comando addestramento della Settima armata dell'esercito degli Stati Uniti, da cui dipende la base di addestramento di Wildflecken. La presenza militare degli Stati Uniti ha storicamente una fondamentale importanza politica ed economica per la Germania. Nella sola Renania-Palatinato, si stima che siano oltre settemila i tedeschi impiegati presso le Forze armate degli Usa. In tutta la Germania, il totale è di 12 mila lavoratori. Inoltre, diverse migliaia di dipendenti sono occupati nell'indotto delle basi statunitensi, in particolare in Renania-Palatinato, Baden-Wuerttemberg e Baviera. La sola base di Ramstein in Renania-Palatinato, comando dell'aeronautica degli Stati Uniti in Europa, genererebbe 1,7 miliardi di euro all'anno in salari, stipendi, affitti e ordini per l'economia locale. (Vap)