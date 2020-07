Migranti: Di Maio, esito sbarchi da Tunisia sono i rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esito degli sbarchi di migranti provenienti dalla Tunisia “sono i rimpatri”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una diretta sul suo profilo Facebook. Il ministro ha sottolineato come in questo momento si stia assistendo ad un fenomeno senza precedenti con flusso considerevole di migranti dalla Tunisia che giungono sulle coste italiane attraverso piccole imbarcazioni. “La Tunisia è un Paese sicuro. Vuol dire che non è una Paese in guerra o dove si scappa dalle persecuzioni. L’esito di questi sbarchi sono i rimpatri”, ha dichiarato il ministro degli Esteri il quale, rivolgendosi ai tunisini ha sottolineato che per chi sbarca non vi è possibilità di permesso di soggiorno. Il ministro ha ricordato che l’Italia passerà ora dai 40 rimpatri agli 80 rimpatri a settimana, precisando tuttavia che è necessario “fare di più” su questo fronte. Di Maio ha ricordato che in questo momento la Tunisia sta vivendo una instabilità di governo e ha ringraziato il premier incaricato Hichem Mechichi per aver promesso il suo massimo impegno sul fronte migrazioni, tra cui l’impiego di pattugliatori a Sfax in mare per sorvegliare i flussi. (Res)