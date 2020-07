Migranti: Crimi, soluzione con navi, più sorveglianza e dialogo con Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, al termine dell’incontro avvenuto al comune di Porto Empedocle con la sindaca, il sindaco di Caltanissetta e i parlamentari del M5s del territorio ha sottolineato che "la situazione è da attenzionare. La notizia che ho portato come rassicurazione - ha continuato il viceministro all'Interno - è che la nave con 700 posti arriverà a breve, attraccherà a Lampedusa e consentirà di svuotare l’hub che si trova qui a Porto Empedocle. Questo sarà un primo segno tangibile dell’intervento. L’attenzione è alta", ha proseguito il senatore, "è chiaro che è una situazione straordinaria - questa degli sbarchi che arrivano dalla Tunisia - per la quale si stanno attivando tutti i canali diplomatici per intervenire alla fonte. Quello che possiamo fare qui è incrementare la sorveglianza, trovare luoghi che siano il più possibile gestibili e controllabili, comunque più distanti dalla cittadinanza, e contestualmente - ha concluso Crimi - alleggerire la struttura utilizzando questo sistema delle navi. Non sarà una sola, ce ne saranno altre". (Rin)