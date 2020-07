Governo: ecco la nota del Cdm su parità di genere in consultazioni elettorali Regioni a statuto ordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi alle 17.08 a palazzo Chigi sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, "su proposta del presidente Conte, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia e del ministro per la Famiglia e le Pari opportunità Elena Bonetti, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle Regioni a statuto ordinario". E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. "Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e l'unità giuridica della Repubblica", continua la nota, "il testo dispone l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato, disciplinato dall'articolo 120 della Costituzione, nei confronti della regione Puglia, che si è resa inottemperante all'invito ad adeguarsi ai principi relativi alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, fissati dalla legge 15 febbraio 2016, numero 20, per le elezioni dei Consigli regionali. In particolare il decreto dispone che: ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza di cui uno riservato a un candidato di sesso diverso dall'altro e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza. Al Consiglio dei ministri - conclude la nota - ha partecipato il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano". (Com)