Migranti: Di Maio, per controllo flussi da Tunisia no slogan ma piano concreto (2)

- Al quarto punto il ministro parla della necessità di una "comunicazione molto chiara in Tunisia". Nel paese nordafricano, ha spiegato, si "ha la sensazione che sia cambiata la disciplina dei permessi di soggiorno", ma si tratta di una "propaganda che usano le organizzazioni che vendono i viaggi della speranza". L'esito degli sbarchi continuerà ad essere il rimpatrio, ha assicurato. Il ministro ha quindi ricordato che passata la fase più acuta dell'emergenza Covid-19 devono ripartire le "redistribuzioni nell'Unione europea" così come stabilito con l'accordo firmato a Malta a settembre scorso. C'è infine la questione dei fondi. Di Maio ha rivendicato la decisione di fermare le erogazioni di fondi alla Tunisia, presa in attesa che vengano presentati "di piani allo sviluppo con cui i giovani possano trovare lavoro in patria" e che ci sia un effettivo "stop alle partenze". "Prima di erogare 6,5 milioni di euro per la cooperazione ci aspettiamo l'accordo sui rimpatri, il sequestro e la demolizione dei gommoni e il rafforzamento dei controlli a Sfax". (Res)