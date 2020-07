Regionali: Boldrini (Pd), bene governo su doppia preferenza di genere in legge elettorale Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata del Partito democratico, Laura Boldrini, "ha fatto bene il governo ad adottare un decreto per la doppia preferenza di genere nella legge elettorale della regione Puglia, che si appresta ad andare al voto senza averla introdotta. Ringrazio il presidente Conte - prosegue la parlamentare in una nota -, che ha voluto mantenere il suo impegno, e tutti i ministri che si sono adoperati in questo senso, a cominciare da Francesco Boccia che il 25 giugno in Consiglio dei ministri ha svolto un'informativa sul tema". L'intergruppo della Camera per le donne, i Diritti e le Pari opportunità il 29 luglio - si legge nella nota - aveva scritto una lettera al presidente del Consiglio, invitandolo a prendere provvedimenti urgenti al riguardo. "È triste, però - afferma l'esponente del Pd, che coordina l'intergruppo - che si sia dovuto ricorrere a un intervento dall'alto per colmare questa grave lacuna. Mi auguro che il governo continui nell'impegno per il medesimo adeguamento da parte delle altre Regioni ancora inadempienti e, più in generale - conclude l'ex presidente della Camera -, contro tutte le discriminazioni di genere".