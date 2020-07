Uruguay: leader partito di governo, ripristinare prescrizione per crimini dittatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex comandante in capo delle Forze armate dell'Uruguay, Guido Manini Rios, ha chiesto al presidente Lacalle Pou di ripristinare la legge che stabilisce la caducità dei crimini commessi dalla dittatura militare che ha governato il paese nel periodo intercorso tra il 1973 ed il 1985. Lo ha rivelato oggi lo stesso Manini Rios, attualmente il leader del partito Cabildo Abierto che forma parte della coalizione di centro destra al governo, in un'intervista rilasciata all'emittente Radio Montecarlo. "Non sarà arrivato il momento di ripristinare la legge di caducità e contribuire in questo modo a girare la pagina?", ha affermato il generale in congedo, rivelando di averne discusso con il presidente nel corso di un colloquio tenuto ieri. "Non sto difendendo né dittatori né torturatori", ha detto Manini Rios, secondo il quale oggi "si stanno violando sistematicamente le regole del diritto" nei processi contro i militari accusati di aver partecipato al terrorismo di Stato. "Certi magistrati stanno agendo con prevaricazione e usano il diritto in modo inappropriato", ha aggiunto. (segue) (Abu)