Sanità: assessore Lazio, grave rottura su settore privato, rivedere regole accreditamenti

- "La rottura", ovvero la mancata ratifica della pre-intesa tra i rappresentati della sanità privata e i sindacati, "è un fatto grave. Bisogna riaprire subito le trattative per garantire il livello dei servizi soprattutto in questa fase di epidemia". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Le Regioni hanno sottoscritto un impegno che rispettano - aggiunge -. È gravissimo e incomprensibile il passo indietro dopo la pre-intesa. È necessario che si rivedano a livello nazionale le regole sugli accreditamenti".(Com)