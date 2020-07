Spiagge: Campidoglio, da oggi apre Tiberis 2020, l'area attrezzata sulla riva Tevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi apre Tiberis 2020. Torna anche quest'anno l'area attrezzata realizzata sulla riva del Tevere, all'altezza di ponte Marconi. Tiberis - spiega in una nota il Campidoglio - è stata pensata per chi è in città e vuole prendere il sole o rilassarsi d'estate. Si tratta di uno spazio pubblico, ad ingresso gratuito, dotato di sdraio, ombrelloni, fontane rinfrescanti e nebulizzatori. La struttura, che sarà aperta dalle 9 alle 19.30, tutti i giorni tranne il lunedì, è dotata di impianti sportivi e di zone relax e di una forma di "controllo microclimatico naturale" che funziona attraverso un sistema di nebulizzazione e spazi d'ombra con una sequenza di tende. All'interno di Tiberis i visitatori troveranno 30 ombrelloni, 60 lettini, 27 tavolini, 130 sedie, 10 vele ombreggianti, nebulizzatori, 4 docce, 2 fontanelle, 2 campi da beach volley e 3.500mq di prato. Prevista anche un'area food & drink in cui saranno organizzati aperitivi e spettacoli musicali dal vivo. (segue) (Com)