Coronavirus: ministero Salute-Iss, indice Rt superiore a 1 in otto Regioni

- Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità (Iss), nel consueto monitoraggio settimanale dal 20 al 26 luglio relativo alla diffusione del Covid-19, rileva che "si osservano negli ultimi 14 giorni stime" dell'indice di contagio Rt "superiori ad 1 in otto Regioni dove si sono verificati recenti focolai. Persiste l’assenza di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali. Seppur in diminuzione, in alcune realtà regionali continuano ad essere segnalati numeri di nuovi casi elevati. Questo - è scritto nel testo - deve invitare alla cautela in quanto denota che in alcune parti del Paese la circolazione di Sars-Cov-2 è ancora rilevante. Sebbene le misure di lock-down in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da Sars-Cov-2, al momento siamo in una situazione di trasmissione stazionaria a livello nazionale in cui persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli", evidenzia il documento, "provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all’importazione di casi da Stati esteri". (Rin)