Coronavirus: Ue, contratto con Sap e Deutsche Telekom per piattaforma di comunicazione tra app nazionali

- La Commissione europea ha firmato oggi un contratto con Sap e Deutsche Telekom per la realizzazione di una piattaforma software che permetta alle diverse applicazioni nazionali per tracciare i contatti da Covid-19 di "comunicare tra di loro". E' quanto reso noto da un comunicato congiunto delle parti firmatarie dell'accordo. L'obiettivo è quello di creare un sistema europeo in grado di rallentare la diffusione del Covid-19. Secondo quanto comunicato dal portavoce della Commissione Ue Johannes Bahrke, una versione pilota di questa piattaforma dovrebbe essere lanciata entro le prossime settimane.(Beb)