Cile: Banca centrale mantiene tasso di sconto a minimo tecnico

- La Banca centrale del Cile (Bcl), ha deciso oggi di mantenere invariato il tasso ufficiale di sconto al livello minimo tecnico dello 0,5 per cento a causa del complesso scenario che affronta il paese a causa dell'impatto della pandemia del nuovo coronavirus sull'attività economica. E' quanto afferma un documento reso noto oggi dalla Bcl al termine della riunione del Comitato sulla politica monetaria (Copom) tenuta nella giornata di ieri. Secondo l'istituto finanziario, "lo stimolo monetario contribuisce a favorire il credito commerciale a sostegno del settore produttivo", e all'interno del Copom c'è accordo sul fatto che "le misure adottate dalla Bcl negli ultimi mesi sono state efficaci non solo per mitigare gli effetti della crisi, ma anche nel favorire un comportamento anticiclico del credito e delle condizioni finanziarie". In linea con la Bcl l'associazione delle Banche (Abif) ha reso noto oggi che i crediti straordinari concessi alle piccole e medie imprese hanno già sorpassato i 12 miliardi di dollari. (segue) (Abu)