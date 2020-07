Puglia: Emiliano, via libera a impianto ulivi resistenti a xylella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera a 40 milioni di euro per sostenere il reimpianto delle varietà di olivo resistenti o tolleranti alla Xylella fastidiosa. La Regione Puglia ha annunciato in una nota l'attivazione dell’intervento finalizzato al reimpianto di olivi in zona infetta come previsto dal piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. Il presidente Michele Emiliano ha dichiarato: "Un altro importante aiuto per risarcire e far rinascere un territorio fortemente danneggiato dalla batteriosi. Si tratta di una misura che, come Regione, abbiamo già attivato attraverso il Psr Puglia, ovvero con la sottomisura 5.2 che ci ha consentito di rigenerare già oltre 7 mila ettari del territorio della provincia di Lecce, circa il 10% delle superfici estirpate Con questo atteso provvedimento, dunque, aggiungiamo ulteriori risorse che possano non solo riattivare e mantenere il tessuto produttivo olivicolo salentino ma anche ripristinare il paesaggio e la bellezza di una terra straordinaria e oramai conosciuta in tutto il mondo". (segue) (Ren)