Puglia: Emiliano, via libera a impianto ulivi resistenti a xylella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emiliano ha dunque aggiunto: "Il bando, che verrà pubblicato nei prossimi giorni, seguirà una procedura snella e di facile accesso per i beneficiari, ovvero agricoltori e proprietari di terreni olivetati attraverso regole fortemente semplificate. Si darà priorità ai terreni posizionati nelle zone da più tempo colpite dalla fitopatia e, per la prima volta, diamo la possibilità ai piccoli agricoltori di candidarsi attraverso le proprie cooperative e prganizzazioni di produttori di riferimento". Quindi il presidente della Regione Puglia ha concluso: "L’obiettivo ultimo è quello di distribuire in tempi celeri le risorse a quelle aree in cui non è più possibile attuare le misure di eradicazione e di contenimento per rigenerare quanto prima economia e paesaggio”. (Ren)