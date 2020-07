Coronavirus: ministero Salute-Iss, rispettare provvedimenti quarantenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità (Iss), nel consueto monitoraggio settimanale dal 20 al 26 luglio relativo alla diffusione del Covid-19, ribadiscono le necessità "di rispettare i provvedimenti quarantenari, anche identificando strutture dedicate, sia per le persone che rientrano da Paesi per i quali è prevista la quarantena, e sia a seguito di richiesta dell’autorità sanitaria essendo stati individuati come contatti stretti di un caso. In caso contrario, nelle prossime settimane", conclude il documento, "potremmo assistere ad un aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale". (Rin)