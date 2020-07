Lavoro: Bernini (FI), occupazione non si salva con blocco licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, in una nota, afferma: "la ministra Catalfo continua a sostenere che grazie al blocco dei licenziamenti 'sono stati salvati cinque milioni di posti di lavoro'. Quindi secondo questa bizzarra teoria la disoccupazione si abolirebbe non aiutando le imprese a creare lavoro, ma abolendo i licenziamenti. Una semplificazione pericolosa. Di proroga in proroga c’è infatti il rischio concreto di bruciare risorse preziose per gli ammortizzatori sociali e di veder esplodere una crisi sociale ancora più grave quando il blocco finirà”.(Com)