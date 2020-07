Velletri: incendio in rimessa agricola, pompieri evitano il peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato alle 17.30 di oggi in una rimessa in via San Tommaso a Velletri. Il materiale ammassato dietro ad una rimessa agricola ha preso fuoco per cause ancora da accertare. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse. In appoggio ai pompieri di Velletri sono intervenuti i volontari della protezione civile di Velletri con un'autobotte e ai volontari di protezione civile Gamma di Velletri. (Rer)