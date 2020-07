Aerospazio: Roscosmos, nell'aprile del 2021 lancio del modulo Nauka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia lancerà il nuovo laboratorio multifunzionale Nauka per la Stazione spaziale internazionale nell'aprile del 2021. Lo ha annunciato il presidente della società statale russa Roscosmos, Dmitrj Rogozin. Il vicedirettore per la produzione di Roscosmos, Roman Khokhlov, ha dichiarato che il modulo multifunzionale sarà trasferito da Mosca al cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan, il 6 agosto mentre i preparativi per il lancio dureranno all'incirca nove mesi. La produzione del modulo Nauka, che in russo significa scienza, sono iniziati nel 1995 come un aggiornamento del modulo Zarya della Stazione spaziale. (Rum)