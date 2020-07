Libia: Aimi (FI), militari italiani rimandati a casa, beffa inaccettabile, governo spieghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia in commissione Esteri, Enrico Aimi, ha definito “inaccettabile” quanto accaduto ieri a Misurata, in Libia, dove ad alcuni militari italiani giunti nell'aeroporto a bordo di un Hercules C-130 chiamati a svolgere compiti di supporto in loco è stato rifiutato l’ingresso a causa della mancanza del visto sul loro passaporto. "Ieri pomeriggio un aereo militare italiano, un Hercules C-130 proveniente da Pisa con 40 militari a bordo, chiamati a svolgere operazioni di supporto in loco, è atterrato a Misurata alle 17.30. Ad alcuni militari del Celio e della Brigata Julia è stata però negata l’autorizzazione allo sbarco da parte delle autorità libiche, perché mancava sul loro passaporto il visto d’ingresso”, riferisce Aimi in una nota. (segue) (Res)