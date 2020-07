Migranti: Fassino, Tunisi e Unione europea facciano la loro parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È indispensabile che le autorità di Tunisi assicurino un impegno vero e continuo nel contrastare partenze migratorie clandestine. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, in una nota. “Come ribadito in queste ore dai ministri Di Maio e Lamorgese, l'Italia è pronta a sostenere le autorità tunisine incrementando ulteriormente gli aiuti e le misure di sostegno, che però richiedono da parte delle autorità locali una ferma azione di controllo di coste e porti e di contrasto alle partenze", ha sottolineato Fassino. "I crescenti flussi migratori nel Mediterraneo impongono anche all'Unione europea di agire e subito. Le misure restrittive assunte su mobilità e frontiere per contrastare il Covid-19 non possono giustificare colpevoli inerzie o inescusabili assenze di iniziativa", ha concluso.(Res)