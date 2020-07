Imprese: Francia, Bolloré nel primo semestre aumenta utile netto del 17 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Bolloré, attivo nel settore dei trasporti, nella logistica e nei media, nel primo semestre del 2020 ha registrato un aumento del 17 per cento dell'utile netto, arrivando a 174 milioni di euro. I ricavi sono scesi dell'1 per cento, a 11,61 miliardi di euro. Il segmento comunicazione, guidato da Vivendi, ha avuto un aumento del risultato operativo pari al 2 per cento, a 735 milioni di euro, grazie soprattutto alle performance dell'emittente televisiva Canal+ e di Universal Media Group. La divisione Trasporto e Logistica ha invece avuto una flessione del risultato operativo del 2 per cento a 303 milioni di euro.(Frp)