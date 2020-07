Scuola: Pd, con linee guida passo decisivo per diritto a crescita educativa bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabile Scuola del Partito democratico, Camilla Sgambato, sottolinea in una nota che "con il via libera al documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza per la fascia 0-6 anni della scuola dell'infanzia si compie un passo decisivo per restituire alle bambine e ai bambini un diritto fondamentale per la loro crescita educativa. Sarà infatti garantita - continua l'esponente del Pd - la salute dei più piccoli e dei lavoratori della scuola, nonché il diritto imprescindibile all'educazione. Un risultato importante raggiunto grazie al lavoro di governo, Anci (Associazione nazionale comuni italiani), Regioni e Comitato tecnico-scientifico. Un risultato per il quale il Partito democratico si è battuto, a cominciare dal segretario Zingaretti che nel progetto per l'infanzia ha investito lavoro e impegno - conclude Sgambato -, fino al lavoro di questi mesi della viceministra Ascani". (Com)