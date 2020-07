Lavoro: Gelmini (FI), occorrono ricette coraggiose e decise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo all’incontro "Autonomia e famiglia, pari opportunità e realizzazione personale", nell’ambito del Lecco film fest, ha affermato che "la crisi scatenata dal Covid sta creando gravissimi problemi all’economia e darà un colpo mortale al mercato del lavoro. Ancora, con il blocco dei licenziamenti, non abbiamo visto tutti gli effetti della pandemia. Per questi motivi", ha aggiunto la parlamentare, "occorrono ricette coraggiose e decise. Non basta la Cassa integrazione, perché quando i soldi finiranno semplicemente non esisteranno più i posti di lavoro. Noi dobbiamo sì salvaguardare l’occupazione, ma lo dobbiamo fare con azioni positive. Le proposte di Forza Italia? Cancelliamo subito il decreto Dignità - ha concluso Gelmini - e prevediamo incentivi straordinari per le imprese che assumono". (Rin)