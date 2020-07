Francia-Arabia Saudita: ministri Esteri a Parigi sottolineano importanza di approfondire relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha incontrato oggi a Parigi l'omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan bin Abdallah al Saud. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri di Parigi in una nota, nell'incontro è stata sottolineata l'importanza di un approfondimento dei rapporti bilaterali tra Parigi e Riad. In merito al dossier libico, Le Drian "ha insistito sull'urgenza di una de-escalation, di una soluzione politica e di un blocco delle ingerenze straniere", fa sapere il ministero francese. Le Drian ha poi "sottolineato i rischi di un'annessione parziale della Cisgiordania e ha ricordato l'importanza di una mobilitazione collettiva degli stati membri dell'Unione europea con gli Stati arabi", afferma il comunicato. Il titolare del Quai d'Orsay, sullo Yemen, ha sottolineato "il suo apprezzamento per gli sforzi dell'Arabia Saudita a favore della messa in atto dell'accordo di Riad e ha ricordato che una soluzione politica globale e inclusiva è la sola prospettiva per mettere un termine al conflitto".(Frp)