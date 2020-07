Scuola: Bonaccini, Linee guida su infanzia attese da famiglie e operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera della Conferenza unificata al documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. “Abbiamo compiuto un importante passo avanti per far ripartire a settembre tutti i nidi e le scuole dell’infanzia, per i quali c’era molta attesa sul territorio sia da parte delle famiglie che da parte degli educatori - ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini -. C’è stata un’intensa interlocuzione con il Ministero su questo tema e di questo ringrazio il viceministro Anna Ascani. Le Regioni hanno fornito molte proposte, grazie al lavoro del gruppo costituito nell’ambito della Conferenza, coordinato dall’assessore del Veneto, Manuela Lanzarin. Molte di queste sono state recepite, altre ritenute di grande importanza per la ripresa dell’attività didattica in sicurezza, le abbiamo riproposte al Governo come raccomandazioni, e Cristina Grieco, coordinatrice della Commissione Scuola della Conferenza delle Regioni”. (segue) (Com)