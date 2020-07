Russia: Putin firma emendamenti bilancio, aumento spesa di 24 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato oggi la legge sugli emendamenti al bilancio che, tra le altre cose, permettono al governo di Mosca di aumentare la spesa del bilancio federale di 24 miliardi di euro nel 2020. Lo riferisce una nota stampa pubblicata sul portale per le informazioni legali. I nuovi fondi possono essere utilizzati per impedire il deterioramento della situazione economica, per eliminare le conseguenze della pandemia del Covid-19, ma anche per altri scopi determinati dal governo russo. "Questa legge rende possibile aumentare le spese ancora di più", ha osservato il viceministro delle Finanze Alexej Lavrov, sottolineando che ciò avverrà "ovviamente in deficit". (Rum)