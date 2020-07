Tim: Roberto Tundo nominato amministratore delegato di Olivetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Olivetti riunitosi sotto la presidenza di Giovanni Ronca ha nominato Roberto Tundo nuovo amministratore delegato della società. Tundo risulta titolare di 31.500 azioni Tim. Olivetti, brand storico dell'industria italiana e polo digitale del Gruppo Tim opera sul mercato domestico e internazionale come realtà rinnovata ed in evoluzione che pone al centro di ogni sua attività la generazione di valore per i propri clienti. Con un'ampia offerta di prodotti e servizi all'avanguardia fornisce sul mercato, in piena sinergia con il gruppo Tim, soluzioni digitali end-to-end innovative e tecnologicamente evolute al mondo business. Grazie alla leadership nei segmenti retail ed office e all'esperienza consolidata nei settori dell'Internet of Things, Edge Computing, connettività evoluta di tipo wired, wireless e Machine to Machine ha oggi un posizionamento distintivo di competenze nell'abilitazione del business attraverso l'evoluzione e l'innovazione digitale. (Com)