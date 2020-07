Argentina: coronavirus, governo proroga quarantena fino al 16 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quarantena in Argentina è stata prorogata fino al 16 agosto come misura di prevenzione della diffusione della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha annunciato oggi il presidente Alberto Fernandez al termine di una lunga riunione con il pool di esperti che lo assiste nella gestione dell'emergenza sanitaria. La decisione è stata presa alla luce del forte incremento della curva dei contagi e dei decessi, che nella giornata di ieri hanno toccato un nuovo record. Il presidente ha fatto appello alla cittadinanza a rispettare soprattutto il divieto di effettuare riunioni familiari e sociali, uno degli aspetti che secondo gli esperti è all'origine dell'attuale situazione epidemiologica. "Fino al 16 agosto rimarrà tutto invariato", ha affermato Fernandez. Il presidente ha quindi rivolto un appello alla cittadinanza a rispettare le norme di distanziamento sociale. "Non sto convocando a correggere una statistica, sto convocando a proteggere vite e sto chiedendo che sia per decisione propria", ha detto. (segue) (Abu)