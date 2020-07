Argentina: coronavirus, governo proroga quarantena fino al 16 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 6.377 nuovi casi e 153 persone decedute nelle ultime 24 ore l'Argentina ha segnato questo giovedì un nuovo record di contagi e vittime del nuovo coronavirus. In totale sono 3.441 le vittime della Covid-19 dall'inizio della pandemia lo scorso 3 marzo, mentre è di 185.373 il numero totale di contagiati. Epicentro della pandemia continua ad essere l'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba), con 5.564 contagi nelle ultime 24 ore, equivalenti all'88,67 per cento del totale. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.076 a livello nazionale, mentre il livello di occupazione dei posti di terapia intensiva è del 55,3 nel paese e del 64,6 per cento nell'Amba. Una sola provincia non ha registrato contagi nella giornata di ieri, quella di Formosa. (Abu)