Tunisia: Cozzolino (Pd), Europa in campo per aiutare il Paese in questo momento delicato

- L’europarlamentare del Partito democratico, Andrea Cozzolino, e presidente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi del Maghreb, ha sottolineato in una nota la necessità che l’Europa scenda in campo per sostenere la Tunisia in questo momento delicato. “La crisi di questi giorni in Tunisia è un momento di passaggio, complesso, di una transizione lunga e difficile. In gioco c'è un equilibrio molto delicato tra un presidente, Kais Saied, eletto dai cittadini con un mandato largo e un Parlamento espressione di un vasto pluralismo di componenti politiche e religiose", sottolinea Cozzolino. "Su questo difficile equilibrio è intervenuta una crisi economica, dovuta al coronavirus, che ha colpito settori fondamentali per l'economia tunisina, come il turismo. Pesa, inoltre, la crisi libica, tocca all'Europa stare pienamente in campo avendo una più forte politica di vicinato in termini di risorse da impegnare per aiutare il Paese a sostenere meglio le sfide economiche e sociali e aiutare a gestire i flussi migratori e i rischi a essi legati", ha aggiunto l’europarlamentare. "L'Italia - conclude Cozzolino - deve aiutare questo dialogo, con la consapevolezza che la Tunisia è un punto di riferimento importante perché la sua classe dirigente ha sempre garantito, e continua a farlo anche in queste ore, un dialogo e una cooperazione istituzionale completa".(Res)