Alba: tariffe invariate per mensa, asilo nido e civico istituto musicale

- Durante la seduta di giunta di oggi, venerdì 31 luglio, l’amministrazione comunale di Alba ha deciso di mantenere invariati, per l’anno scolastico 2020/2021, gli importi delle tariffe dell’Asilo Nido comunale “L’Ippocastano”, del Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” e della mensa scolastica di via Liberazione. "Una decisione – spiegano il vice sindaco ed assessore alla Cultura Carlotta Boffa e l’assessore alle Politiche sociali Elisa Boschiazzo – in linea con le misure e le politiche di supporto alle famiglie albesi che la nostra Amministrazione ha messo in campo fin dall’insediamento e, soprattutto, negli ultimi mesi particolarmente difficili a causa dell’emergenza coronavirus. Un ulteriore segnale di sostegno che vogliamo dare alle persone, in ambito culturale e sociale". Tutte le tariffe sono pubblicate sul sito del Comune di Alba. (Rpi)