Coronavirus: crescono i positivi a Milano, zero casi a Lecco e Sondrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono i casi positivi al coronavirus a Milano, mentre nessun caso viene registrato a Lecco e Sondrio. Sono questi i principali risultati che emergono oggi dai dati diffusi da Regione Lombardia sul coronavirus. In tutta la città metropolitana di Milano sono infatti 33 i nuovi casi, di cui 20 nel capoluogo contro i 15 nella città metropolitana e i 6 nel capoluogo registrati ieri. Per quanto riguarda le restanti province, a Bergamo oggi si contano 17 nuovi casi, esattamente come ieri, mentre a Brescia oggi ne vengono registrati 6 contro i 17 di ieri. Numeri estremamente bassi nelle altre province: 1 a Como e Lodi, 2 a Cremona e Monza e Brianza, 3 a Pavia, 5 a Varese e 7 a Mantova. (Rem)