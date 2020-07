Scuola: Università Cattolica presente al Meeting di Rimini con docenti di differenti aree disciplinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Essere presenti anche a distanza. Con questo claim l'Università Cattolica parteciperà al Meeting di Rimini dal 18 al 23 agosto. Una special edition, intitolata "Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime" che, per il particolare momento storico che il nostro Paese e il mondo intero stanno vivendo a causa della pandemia da Covid-19, si presenta al grande pubblico in una nuova veste. Per garantire totale sicurezza ai partecipanti e per essere in linea con le direttive sanitarie, gli oltre 50 eventi del Meeting 2020 saranno realizzati in forma digitale e trasmessi in modalità blended con la possibilità di una partecipazione fisica di un numero contingentato di persone ad alcuni incontri. Speranza, fiducia, cura, visione, ricostruzione, sussidiarietà: queste le parole chiave che faranno da sfondo alle sei giornate di dibattiti, webinar live, talk show suddivisi in diverse tematiche come salute, sviluppo sostenibile, lavoro, innovazione, istruzione, con l'obiettivo di guardare al futuro e proporre momenti di riflessione collettiva sull'Italia e sull'Europa che verrà nell'era post-Covid. Un programma fitto di incontri cui la Cattolica dà il suo contributo scientifico con la partecipazione di docenti di differenti aree disciplinari. Intervengono Walter Ricciardi e Roberto Bernabei, entrambi docenti nella facoltà di Medicina e Chirurgia, Antonella Sciarrone Alibrandi, pro rettore vicario, l'economista Luigi Campiglio e i sociologi Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. Tutti gli eventi, oltre che sulle piattaforme digitali del Meeting (sito, social, canale Youtube), si potranno seguire in streaming anche dal sito dell'Università Cattolica: www.unicatt.it. (Com)