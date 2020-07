Coronavirus: Bernini (FI), via il segreto su atti, cosa nasconde il governo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "gli italiani hanno diritto di conoscere tutti gli atti alla base delle misure di restrizione che attraverso i Dpcm (decreti del presidente del Consiglio dei ministri) hanno limitato diritti e libertà costituzionali. In questo senso - continua la parlamentare in una nota -, è inspiegabile il ricorso contro la decisione del Tar di rendere pubblici i verbali secretati del Comitato tecnico-scientifico. L'ipotesi di una segretezza imposta da ragioni di ordine pubblico sarebbe sconcertante. Forza Italia pretende la massima trasparenza nel momento in cui il governo ha ottenuto la proroga dello stato d’emergenza. Vogliamo sapere, ad esempio", osserva l'esponente di FI, "perché fu disposto di non eseguire le autopsie sui morti per il Covid, che avrebbero accelerato l’approdo a cure più efficaci. I cittadini hanno il diritto di giudicare le scelte di un governo che ha agito ai limiti della legalità costituzionale". (Com)