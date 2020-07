Hong Kong: la polizia ordina l'arresto di sei "fuggitivi" per violazione della legge sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista per la democrazia Nathan Law è ricercato dalla polizia di Hong Kong per presunta violazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva di stato cinese "Cctv", Law e altri cinque - l'ex impiegato al consolato britannico Simon Cheng e gli attivisti Ray Wong, Samuel Chu, Wayne Chan e Honcques Laus - sono sospettati di incitazione alla secessione e collusione con forze straniere ai sensi della nuova legge sulla sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito, la polizia di Hong Kong ha ordinato l'arresto ufficiale per i sei "fuggitivi". Nathan Law, uno tra i volti più noti dell’attivismo democratico di Hong Kong, ha annunciato il 2 luglio di aver lasciato l’ex colonia britannica dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza nazionale, che vieta di fatto il dissenso in quel territorio. A giugno, a Cheng è stato concesso l'asilo nel Regno Unito mentre Honcques Laus ha dichiarato questa settimana che anch'egli sta cercando asilo nel paese. Secondo quanto riferito dai media locali a Wong era stato dato asilo in Germania.Ieri, 30 luglio, quattro giovani studenti sono stati arrestati a Hong Kong con l'accusa di aver organizzato e incitato attività secessioniste, sulla base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale. Il sovrintendente del neo-istituito dipartimento di sicurezza nazionale della Polizia, Li Kwai-wah, ha riferito alla stampa che tre uomini e una donna di età compresa tra 16 e 21 anni sono stati arrestati in una serie di operazioni tra Yuen Long, Sha Tin e Tuen Mun. Li ha accusato i sospetti di aver diffuso post su una piattaforma online in cui si annunciava un nuovo gruppo per lottare per l'istituzione di una "nazione di Hong Kong", nonché diffuso dichiarazioni secondo cui avrebbero utilizzato tutti i mezzi necessari per raggiungere questo scopo. Secondo quanto riferisce la stampa locale, i post sarebbero stati scritti dopo che la nuova legge è stata introdotta il primo luglio, poiché la legislazione non è retrospettiva. L'ufficiale ha affermato che gli arrestati sono sospettati di violare gli articoli 20 e 21 della legge sulla sicurezza nazionale, comportando atti secessionisti e incitamento ad altri a commettere tali reati.Il loro arresto, ha proseguito Li, dipende dal fatto che abbiano partecipato ad attività secessioniste o abbiano incitato altri a farlo. Le forze di polizia sono nelle fasi iniziali della loro indagine e si sono rifiutati di nominare il gruppo coinvolto. Prima del briefing con la stampa presso il quartier generale della polizia a Wan Chai, quattro giornalisti che hanno dichiarato di rappresentare gruppi di media online sono stati allontanati: gli ufficiali hanno spiegato che non erano registrati presso il Dipartimento dei Servizi Informativi (Isd) del governo. Dal momento che il briefing si svolge in un edificio della polizia, possono essere presenti solo giornalisti registrati: si ritiene che sia la prima volta che i giornalisti non sono stati autorizzati a riferire su un briefing della polizia. Il giorno precedente è stato invece arrestato l'ex leader di Studentlocalism, un gruppo di studenti a favore dell'indipendenza di Hong Kong, con l'accusa di incitamento alla secessione. Lo ha riferito lo stesso gruppo sui social media.Studentlocalism, che ha annunciato il mese scorso la cessazione delle sue attività a Hong Kong alla luce dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale, ha affermato che il suo ex leader Tony Chung è stato arrestato da funzionari della sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito dal gruppo, gli agenti sono stati visti trasportare diversi sacchi di oggetti sequestrati dall'abitazione di Chung a Yuen Long. Nelle riprese condivise online, un ufficiale in borghese si identifica come membro della nuova unità di sicurezza nazionale prima che Chung venga scortato in un veicolo in attesa con le mani legate dietro la schiena. Una fonte della polizia citata da "Rthk" ha confermato che Chung è stato arrestato e che sono in corso raid nelle abitazioni di altri due ex membri del gruppo studentesco. Si ritiene sia la prima volta che agenti della nuova unità di sicurezza nazionale delle forze di polizia effettuano arresti ai sensi della nuova legislazione, che ha drasticamente ridotto i margini del dissenso nella ex colonia britannica. Il 30 giugno, il giorno prima dell'entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale, Studentlocalism ha annunciato la fine alle sue attività a Hong Kong, precisando che i membri del gruppo porteranno avanti il loro attivismo all'estero. (Cip)