Pil: Proietti (Uil), governo ci convochi per un confronto

- Ad avviso del segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, "i dati sul Pil (Prodotto interno lordo) diffusi oggi dall’Istat fotografano, in tutta evidenza, la condizione di crisi generata dalla pandemia e, dunque, aggravano sensibilmente una situazione di difficoltà che, da tempo, ormai, stava caratterizzando la nostra economia. Diventa, dunque, urgente - continua il dirigente sindacale in una nota - intervenire con provvedimenti straordinari, da un lato, e strutturali, dall’altro, per uscire rapidamente dal baratro in cui il Covid ci ha fatto precipitare e per costruire un progetto di ripresa e rilancio. La proposta della Uil di un Patto per il Paese, supportata dalla piattaforma unitaria alla base della mobilitazione avviata proprio in questi giorni da Cgil, Cisl, Uil, può rappresentare un punto di partenza necessario per attivare un indispensabile processo di crescita. Il governo ci convochi per un confronto", conclude Proietti, "come sempre, noi siamo pronti a fare la nostra parte e a offrire il contributo delle nostre idee". (Com)