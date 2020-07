Lazio: Lega, Zingaretti rischia danno erariale su dirigenti esterni, sanità ko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si profila un possibile danno erariale per Nicola Zingaretti sull'infornata di dirigenti regionali a tempo determinato. Mentre il debito della sanità regionale è di 12,87 miliardi di euro. Dov'è il risultato storico?". E' quanto si legge, in una nota, del gruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, commentando il giudizio di parifica della Corte dei Conti del Lazio al rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2019. Per il Carroccio, "anche la Corte dei Conti del Lazio esprime forte preoccupazione sui dirigenti regionali a tempo determinato voluti da Zingaretti in aggiunta a quelli previsti dalla normativa statale ed è stato rilevato un possibile contrasto costituzionale riguardo la norma regionale di due anni fa. A tal proposito, è la seconda mazzata dopo quella del Consiglio di Stato sull'illegittimità dei dirigenti esterni. Insomma, Zingaretti sbandiera da 7 anni dei successi che non esistono", conclude la Lega. (Rer)