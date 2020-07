Caso camici: nei prossimi giorni incontro inquirenti-difesa Dini per copia forense cellulare sequestrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà nei prossimi giorni il contraddittorio tra i finanzieri del nucleo speciale di Polizia valutaria della GdF e la difesa di Andrea Dini, indagato per "frode in pubbliche forniture" e "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" nell'inchiesta sul caso camici, per fare la copia forense del contenuto del cellulare del patron della "Dama spa", sequestrato martedì scorso insieme a un lotto di 25 mila camici. Con questo accertamento tecnico irripetibile i pm Furno-Scalas-Filippini, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli, puntano ad acquisire agli atti d'indagine i messaggi e le mail inviati e ricevuti dal cognato del governatore Attilio Fontana per ricostruire le conversazioni riguardanti l'affidamento diretto, trasformato poi in donazione benefica, per fornitura di 82mila camici, copricapi e calzari sanitari a Regione Lombardia, tramite "Aria spa".(Rem)