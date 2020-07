Usa-Venezuela: trasferiti ai domiciliari due ex dirigenti Citgo detenuti a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei sei ex dirigenti della Cirgo - filiale statunitense della compagnia Pdvsa - detenuti in Venezuela sono stati trasferiti agli arresti domiciliari. Lo ha annunciato l'ex rappresentante Usa presso le Nazioni Unite ed ex governatore dello stato del New Mexico, Bill Richardson, che durante una sua recente visita in Venezuela ha avuto colloqui con le autorità di Caracas, tra cui lo stesso presidente Nicolas Maduro, per favorire la liberazione dei detenuti statunitensi. I due, Gustavo Cardenas e Jorge Toledo, sono tra i sei arrestati nel 2017 con l'accusa di appropriazione indebita. “E’ un importante primo passo”, ha scritto Richardson sul suo account Twitter. “Siamo grati al presidente Nicolas Maduro e al vicepresidente Jorge Rodriguez per questo gesto e per essersi impegnati in un dialogo produttivo sui detenuti statunitensi”. Restano in carcere anche gli ex berretti verdi Luke Denman e Airan Berry, arrestati lo scorso 3 maggio in relazioni al presunto tentativo di invasione marittima denunciato da Caracas. (Nys)