Energia: decreto semplificazioni, Arera trasmette proposte modifica

- Tariffe per i veicoli elettrici, rifacimenti degli impianti rinnovabili, piani decennali di sviluppo della rete elettrica e gas, sviluppo rete gas in Sardegna, modalità di realizzazione degli interventi nel settore idrico. Sono questi alcuni temi del “Decreto semplificazioni” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”) che riguardano le materie di propria competenza sui quali l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), nell’ambito delle audizioni delle commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, con una memoria ha fornito le proprie osservazioni e proposte sul settore energetico e sui servizi idrici. Le proposte dell’Arera riguardano nello specifico: veicoli elettrici; fonti rinnovabili e Gse; reti trasmissione nazionale; gas in Sardegna; servizi idrici e rifiuti. Sul tema dei veicoli elettrici, per quanto riguarda l’articolo 57, comma 12 - che prevede che l’Autorità definisca le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili in ambito privato e in ambito pubblico, in modo da assicurare un costo non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti - l’Autorità condivide la finalità di favorire l’uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, ma individua alcune possibili modifiche alla previsione normativa. (segue) (Res)