Energia: decreto semplificazioni, Arera trasmette proposte modifica (3)

- L’affidamento all’Autorità della scelta degli strumenti più adeguati, una volta esplicitato l’obiettivo dalla norma di rango primario, permetterebbe di valutare congiuntamente l’impatto delle nuove misure sullo sviluppo della mobilità elettrica e sullo sviluppo della rete di distribuzione, comprese le ricadute tariffarie a carico dei clienti finali. Sul tema fonti rinnovabili e Gse, l’Arera precisa che per quanto l’articolo 56, comma 2, che introduce disposizioni specifiche per la partecipazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili alle procedure del Gestore dei servizi energetici (Gse) in caso di ripotenziamenti o rifacimenti, l’Autorità - pur ritenendo apprezzabile la più ampia partecipazione di questi impianti ai bandi pubblicati dal Gse con progetti di intervento sullo stesso sito - segnala l’opportunità che questo avvenga senza ricorrere a graduatorie separate, al fine di massimizzare la concorrenza nelle suddette procedure e minimizzare gli oneri per i consumatori. (segue) (Res)