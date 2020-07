Energia: decreto semplificazioni, Arera trasmette proposte modifica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre l’Autorità, ricordando che per l’approvazione del Piano di sviluppo di Terna è ad oggi necessaria l’applicazione della Valutazione ambientale strategica (Vas), comportando così notevoli ritardi (in media circa 4 anni) nella valutazione e approvazione e quindi nella realizzazione dei progetti di sviluppo delle rete, segnala l’opportunità di escludere il Piano di sviluppo della rete di trasmissione elettrica dall’applicazione della Vas, mediante una modifica dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal momento che i benefici derivanti dalle valutazioni ambientali sono comunque assicurati dall’applicazione delle Valutazione di impatto ambientale (Via) ai singoli progetti inclusi nel Piano di sviluppo. (segue) (Res)