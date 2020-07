Milano: De Corato, Comune approva regole tutela animali e concede ex Palavobis per Festa sacrificio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 3 febbraio Sala e la sua maggioranza hanno approvato il regolamento per la tutela degli animali, mentre oggi, senza colpo ferire, concedono l'ex PalaVobisi di via Sant'Elia di proprietà comunale, per la festa del sacrificio". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, in merito alla celebrazione della ricorrenza della “Festa del Sacrificio”. "Un'usanza musulmana che prevede lo sgozzamento di un ovino, caprino, bovino o camelide con la recisione della giugulare che permetta al sangue di defluire – prosegue De Corato”, rilevando che “hanno introdotto regole per il rispetto e la tutela dei pesci, anfibi, rettili e invertebrati vita prevalentemente acquatica e addirittura un intero articolo, il 33, riguarda la conservazione dei crostacei da alimentazione vivi e stabilisce anche il grado di densità dell'acqua e prevede l'anestesia termica prima della cottura per evitare sofferenze al povero crostaceo, sanzionando con multe da 150 a 500 euro chi contravviene al regolamento”. “In seguito alla posizione presa dal Comune con questo documento lo scorso febbraio- conclude l'esponente di Fratelli d'Italia-, non è incoerente, oggi, concedere degli spazi pubblici per la festa del sacrificio?"(Com)