- "Abbiamo sempre detto: prima le bambine e i bambini. Ora con l'ok alle linee guida per i bimbi da 0 a 6 anni facciamo un passo avanti per la riapertura in tempi certi e in sicurezza". Lo ha scritto su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Rin)