Coronavirus: Fauci, somministrazione vaccino potrebbe avvenire per fasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutti i cittadini statunitensi, ma la sua somministrazione potrebbe avvenire in più fasi. Lo ha dichiarato l'infettivologo statunitense e membro chiave della task-force sul coronavirus della Casa Bianca, Anthony Fauci, durante un’audizione davanti alla sottocommissione congiunta di Camera e Senato per il coronavirus. “In definitiva, credo che per un periodo di tempo nel 2021, se avremo - e penso che avremo - un vaccino sicuro ed efficace, gli statunitensi saranno in grado di ottenerlo”, ha detto Fauci. “Non credo che potremo usufruirne tutti immediatamente all'inizio. Probabilmente verrà introdotto gradualmente. Ed è per questo motivo che abbiamo istituito dei comitati per stabilire chi dovrebbe ottenerlo per primo. Ma alla fine, entro un ragionevole periodo di tempo, qualsiasi cittadino americano che abbia bisogno di un vaccino potrà ottenerlo entro il 2021”, ha aggiunto. (Nys)