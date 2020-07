Cuba: muore Eusebio Leal, "guida" dell'Avana da Obama al Re di Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto oggi, al'età di 77 anni, lo storico cubano Eusebio Leal, profondo conoscitore dell'Avana, l'uomo che ha illustrato a leader di tutto il mondo segreti e tesori della capitale. "Nelle prime ore della mattina di questo venerdì è morto il compagno Eusebio Leal Spengler, vittima di una dolorosa malattia", annuncia il quotidiano ufficiale "Granma". Sin da giovane impegnato nella gestione dei beni culturali, Leal ha illustrato le vie della capitale a molti dei leader stranieri giunti in visita a Cuba tra cui l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il re di Spagna, Filippo VI. Nato nel 1942 all'Avana, Leal si è laureato in Storia e specializzato nel restauro dei centri storici in Italia, grazie a una borsa di studio messa a disposizione dal nostro ministero degli Esteri. A lui si deve la regia dei restauri di molti degli edifici più rinomati della capitale. "oggi se n'è andato il cubano che ha salvato la Avana su incarico di Fidel e lo ha fatto con tanta passione che oramai il suo nome non è più suo, ma sinonimo della città", ha scritto il presidente Miguel Diaz-Canel in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. (Mec)