Coronavirus: in Spagna oltre 1.500 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore

- In Spagna continuano ad aumentare i contagi da coronavirus su base giornaliera con 1.525 casi e 2 vittime nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di positivi a 288.522 dall'inizio della pandemia. Le aree più colpite si concentrano prevalentemente in tre regioni: Aragona (511), Madrid (372) e Paesi Baschi (158). Secondo il ministero della Sanità, le vittime ufficiali accertate in Spagna per Covid-19 ha raggiunto le 28.455 persone. La statistica esclude, tuttavia, i decessi per "sospetto Covid" che, secondo i dati resi noti dal quotidiano "El Pais" nei giorni scorsi, sulla base dei registri delle 17 Comunità delle autonomie, potrebbe far salire il numero dei decessi ad oltre 44 mila. Per contenere al massimo i nuovi contagi e limitare la diffusione della pandemia il primo ministro, Pedro Sanchez, ha chiesto a tutti i presidenti della Comunità delle autonomie di "prestare la massima attenzione e controllo" alla vita notturna ed alle celebrazioni per "stroncare sul nascere comportamenti incivili" che possano mettere in pericolo la salute pubblica.(Spm)